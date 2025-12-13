Marilyn nell’occhio di Bert Stern In mostra gli ultimi scatti della diva

La mostra dedicata a Marilyn Monroe, attraverso gli scatti di Bert Stern, offre un’interpretazione profonda e intima della diva. Gli ultimi ritratti immortalano non solo la celebrità, ma anche un’immagine più autentica e complessa di Marilyn, rivelando aspetti nascosti e introspective della sua personalità.

Ci sono ritratti che non devono essere letti come mera rappresentazione del soggetto, ma come indagine introspettiva. È il caso degli scatti che Bert Stern – fotografo statunitense scomparso nel 2013 – realizzò nel 1962 all'Hotel Bel-Air di Los Angeles: immagini note come The Last Sitting, passate alla storia in quanto ultimo servizio fotografico di Marilyn Monroe, eseguito pochi giorni prima della sua morte per la rivista Vogue. Una selezione di diciassette di queste opere viene presentata alla Galleria Spazia, domani dalle 11 alle 13, a Villa Paleotti Isolani (via Savena Superiore 15, Minerbio), in collaborazione con il Bert Stern Trust e Paci Contemporary.