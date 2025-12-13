Marika ’bussa’ già alla porta della Foster La talpa ha mangiato tre chilometri di terra

Marika, la talpa meccanica, ha completato con successo la fase di scavo della galleria del Passante Alta Velocità, percorrendo tre chilometri. Nonostante non sia ancora entrata nel grande spazio della stazione Foster, il suo avanzamento rappresenta un passo importante nel progetto di infrastrutture ferroviarie. La sua operazione segna un traguardo significativo per i lavori di sviluppo della rete ad alta velocità.

Il muso ancora non può affacciarsi al camerone della stazione Foster. Ma la talpa Marika ha raggiunto la sua destinazione, dopo aver scavato i 3 chilometri della galleria dispari del passante dell’ Alta Velocità. A separarla dall’ingresso del pancione della stazione Foster che sorgerà in via Circondaria nel 2028 c’è solo un muro da un metro e mezzo. Ad anno nuovo la stazione Belfiore sarà pronta per ricevere la macchina, nel frattempo verrà rimessa in funzione la prima delle Tbm, Iris, ferma all’altezza della Fortezza da Basso, per completare l’ultimo chilometro e mezzo della galleria pari. Prima di poter procedere poi lo scavo dalla Foster in direzione nord verso Firenze Castello. Lanazione.it

