Maresca è rimasto sconvolto dalla sconfitta con l'Atalanta | Le peggiori 48 ore da quando sono qui

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta in Champions League, Maresca ha vissuto un periodo difficile, definendolo come le peggiori 48 ore da quando è alla guida del Chelsea. L'allenatore si è mostrato sconvolto e deluso dal mancato sostegno dei tifosi, evidenziando un momento complicato per sé e per la squadra.

Sono stati due giorni complicatissimi per Maresca che dopo la sconfitta contro l'Atalanta in Champions si è sentito abbandonato dai tifosi del Chelsea: "Le persone non hanno sostenuto me e la squadra". Fanpage.it

