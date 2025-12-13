Maresca è rimasto sconvolto dalla sconfitta con l'Atalanta | Le peggiori 48 ore da quando sono qui

Dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta in Champions League, Maresca ha vissuto un periodo difficile, definendolo come le peggiori 48 ore da quando è alla guida del Chelsea. L'allenatore si è mostrato sconvolto e deluso dal mancato sostegno dei tifosi, evidenziando un momento complicato per sé e per la squadra.

Sono stati due giorni complicatissimi per Maresca che dopo la sconfitta contro l'Atalanta in Champions si è sentito abbandonato dai tifosi del Chelsea: "Le persone non hanno sostenuto me e la squadra". Fanpage.it Andrea Maresca. Birdy · People Help the People (Radio Edit). Buongiorno con Hank! ? Questo ragazzotto ha cinque anni, è a Roma e cerca una nuova casa. Il suo umano è deceduto e lui è rimasto senza affetti... io faccio il possibile ma merita e necessita pi - facebook.com facebook