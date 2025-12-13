Venerdì si apre un fine settimana importante per l’atletica reggiana, con due eventi di rilievo. La 29ª Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore segna l’aspetto organizzativo, mentre l’attenzione si sposta anche sui campionati europei di cross in Portogallo, dove tre atleti reggiani rappresentano l’Italia. Un momento di grande fermento per il movimento locale.

Week-end molto importante per l’atletica leggera reggiana, con due differenti appuntamenti: il primo è organizzativo per la disputa, domani, della 29ª Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore, il secondo di tipo agonistico, con tre reggiani in maglia azzurra ai campionati europei di cross in Portogallo. Della maratona, della mezza che parte da Montecavolo, della non competitiva con scopo benefico si è detto molto: nelle tre prove saranno presenti circa 3000 atleti provenienti da tutta Italia e 170 dall’estero. Vediamo il programma dettagliato che inizia oggi alle 10 con l’apertura del Centro Maratona presso il PalaBigi di via Guasco e la distribuzione dei pettorali. Sport.quotidiano.net

Maratona, start vicino. Domani in 3mila di corsa - end molto importante per l’atletica leggera reggiana, con due differenti appuntamenti: il primo è organizzativo per la disputa, domani, della 29ª Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore, il ... sport.quotidiano.net