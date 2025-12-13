maradona manfredi lavora per ristrutturarlo ma anche per farlo stimare

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ribadisce la volontà di realizzare un nuovo stadio, preferendo non investire nella ristrutturazione del Maradona. Nel frattempo, Manfredi lavora per valorizzare l’impianto esistente, cercando di aumentare la sua stima e funzionalità. La questione dello stadio rimane centrale nel dibattito sulla crescita del club partenopeo.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a parlare di nuovo stadio del Napoli, sottolineando la sua volontà di non investire per una ristrutturazione del Maradona. Volontà che invece ha ampiamente dimostrato il sindaco Manfredi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, impegnato per capire come sistemare la questione stadio e Maradona. Il sindaco ha inviato un dossier al neo letto presidente della Regione, che ha promesso di impegnarsi a trovare i fondi necessari per mettere a posto il Maradona e consentire a Napoli di candidarsi per ospitare gli Europei del 2032. Potrebbe interessarti: De Laurentiis: «Lo stadio Maradona è un cesso. Ilnapolista.it

