Mar Cinese Meridionale tre pescatori filippini feriti dalla Guardia costiera di Pechino

Tre pescatori filippini sono rimasti feriti durante un episodio di tensione nel Mar Cinese Meridionale, dove le navi della guardia costiera cinese hanno usato cannoni ad acqua e manovre di blocco contro pescherecci filippini. L’incidente, avvenuto al largo di una secca contesa, ha provocato danni alle imbarcazioni e messo a rischio la vita dei pescatori coinvolti.

(LaPresse) Le navi della guardia costiera cinese hanno utilizzato potenti cannoni ad acqua e manovre di blocco contro 20 pescherecci filippini al largo di una secca contesa nel Mar Cinese Meridionale, ferendo tre filippini e danneggiando due delle loro imbarcazioni in un assalto che ha messo a repentaglio la loro vita. I funzionari cinesi non hanato immediatamente l’ultima escalation delle controversie territoriali irrisolte nel Mar Cinese Meridionale, ma hanno promesso di difendere a tutti i costi i territori rivendicati. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Mar Cinese Meridionale, tre pescatori filippini feriti dalla Guardia costiera di Pechino - (LaPresse) Le navi della guardia costiera cinese hanno utilizzato potenti cannoni ad acqua e manovre di blocco contro 20 pescherecci filippini ... stream24.ilsole24ore.com

Perché la Cina costruisce ISOLE ARTIFICIALI nel Mar Cinese Meridionale

