Manuela Carriero smaschera Francesco Chiofalo a Dubai | L’ho beccato con un’altra sono schifata

Durante una vacanza a Dubai, Manuela Carriero ha condiviso sui social un episodio che ha scatenato grande scalpore. Una storia Instagram ha rivelato un presunto tradimento di Francesco Chiofalo, trasformando una fuga da sogno in un incubo personale. La vicenda ha suscitato sorpresa e commenti tra i follower, alimentando discussioni sulla coppia.

Vacanza da sogno che si trasforma in incubo per Manuela Carriero: una storia Instagram svela il presunto tradimento di Francesco Chiofalo. Lei fa le valigie e lo lascia solo e racconta tutto su Instagram. La storia d'amore tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo potrebbe essere finita nel paradiso artificiale di Dubai. Nelle ultime ore, l'ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso i suoi follower con una storia su Instagram in cui ha svelato quello che lei ha definito un tradimento del suo fidanzato, che avrebbe baciato una ragazza in discoteca. Ma vediamo cosa ha detto Manuela e come ha colto in flagrante il Lenticchio di Temptation Island. Movieplayer.it Manuela Carriero smaschera Francesco Chiofalo a Dubai: “L’ho beccato con un’altra, sono schifata" - Vacanza da sogno che si trasforma in incubo per Manuela Carriero: una storia Instagram svela il presunto tradimento di Francesco Chiofalo. movieplayer.it

Manuela Carriero choc: “Francesco Chiofalo beccato in discoteca con un’altra a Dubai, sono andata via dall’appartamento che avevamo preso” - L’ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero avrebbe scoperto il tradimento attaverso la storia pubblicata sui social da un amico di Chiofalo ... isaechia.it

Manuela Carriero choc: “Francesco Chiofalo beccato in discoteca con un’altra a Dubai, sono andata via dall’appartamento che avevamo preso” L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe scoperto il tradimento atttaverso la storia pubblicata sui social da un amic - facebook.com facebook

© Movieplayer.it - Manuela Carriero smaschera Francesco Chiofalo a Dubai: “L’ho beccato con un’altra, sono schifata"