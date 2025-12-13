Manovra Urso | Tassa su piccoli pacchi? E’ per la consegna di quelli che arrivano dalla Cina

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha illustrato il motivo alla base della proposta di una tassa sui piccoli pacchi, specificando che si tratta di un provvedimento rivolto principalmente alla consegna di merci provenienti dalla Cina. La dichiarazione è stata fatta durante l'evento Atreju.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine di Atreju, spiega a che potrebbe servire la tassa sui piccoli pacchi."A che punto siamo? Abbiamo il tavolo di confronto con tutte le associazioni che rappresentano questo straordinario emblema del comparto del Mimit, a cui potremo dare conforto con .

