Manovra Fumarola | in piazza per unire e cambiare il domani

Oggi a Roma, la Cisl si riunisce in piazza per promuovere un cambiamento positivo e unire le forze. La manifestazione mira a sottolineare l'importanza di costruire un futuro diverso, lasciando alle spalle divisioni e conflitti, e puntando a un cammino di solidarietà e progresso condiviso.

Roma, 13 dic. (askanews) – La Cisl oggi è in piazza per “cambiare il domani” e per dire “una cosa semplice: un tempo in cui tanti strappano, noi vogliamo cucire. In un tempo in cui tanti dividono, noi vogliamo unire”. Lo ha detto il segretario generale Daniela Fumarola concludendo la manifestazione in piazza Santi Apostoli. “In un tempo in cui tanti urlano no a tutto – ha aggiunto – noi vogliamo costruire dei sì concreti per il lavoro, le famiglie e il Paese. Questa non è una piazza contro, ma è la piazza della responsabilità”. L'articolo proviene da Ildenaro. Ildenaro.it

