manovra economica sale a 120mila euro la soglia isee per la prima casa

La legge di bilancio introduce una novità importante per l’acquisto della prima casa: nelle aree metropolitane, la soglia Isee per l’esenzione sale a 120mila euro. Questa misura mira a favorire l’accesso alle agevolazioni fiscali, concentrando le agevolazioni nelle grandi città e semplificando le procedure per chi desidera acquistare un immobile.

Agevolazioni concentrate nelle grandi città. Una novità rilevante nella legge di bilancio riguarda l'innalzamento della soglia di esclusione dall'Isee per la prima casa: nelle città metropolitane il valore catastale massimo sale a 120mila euro. Una misura pensata per sostenere soprattutto le famiglie residenti nei grandi centri urbani, dove i valori immobiliari sono più elevati. La modifica emerge dagli emendamenti riformulati dal governo alla manovra attualmente all'esame del Senato e si inserisce in un pacchetto più ampio di interventi fiscali e sociali. Iperammortamento e promesse sul fisco.

