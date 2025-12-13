Manovra economica sale a 120mila euro la soglia Isee per la prima casa
La legge di bilancio introduce una novità importante per l’acquisto della prima casa: nelle aree metropolitane, la soglia Isee per l’esenzione sale a 120mila euro. Questa misura mira a favorire l’accesso alle agevolazioni fiscali, concentrando le agevolazioni nelle grandi città e semplificando le procedure per chi desidera acquistare un immobile.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Agevolazioni concentrate nelle grandi città. Una novità rilevante nella legge di bilancio riguarda l’innalzamento della soglia di esclusione dall’Isee per la prima casa: nelle città metropolitane il valore catastale massimo sale a 120mila euro. Una misura pensata per sostenere soprattutto le famiglie residenti nei grandi centri urbani, dove i valori immobiliari sono più elevati. La modifica emerge dagli emendamenti riformulati dal governo alla manovra attualmente all’esame del Senato e si inserisce in un pacchetto più ampio di interventi fiscali e sociali. Iperammortamento e promesse sul fisco. Dayitalianews.com
