Manerba un cadavere nel lago di Garda | indagini in corso

Manerba (Brescia), 13 dicembre 2025 – Il corpo senza vita di una persona è stato individuato nelle acque del Lago di Garda all’altezza del sorgitore di Manerba. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda, che ha immediatamente attivato i soccorsi. Il corpo, recuperato dall’acqua e portato in banchina, è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ne ha constatato il decesso. L’uomo era vestito e con la testa rivolta verso il fondale. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della Guardia Costiera per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto. Ilgiorno.it

