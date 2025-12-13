Manchester United-Bournemouth lunedì 15 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Occhio ai gialli!

Lunedì 15 dicembre 2025 alle 21:00 si terrà la sfida tra Manchester United e Bournemouth. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, evidenziando anche l'importanza dei cartellini gialli. Dopo quindici giornate, i Red Devils guidano il Bournemouth di cinque punti in classifica, ma la stagione dei Cherries sembrava promettere un cammino di vertice fino a qualche settimana fa.

Trovare il Manchester United con cinque punti in più del Bournemouth in classifica dopo quindici giornate non dovrebbe stupire senonché fino alla fine di ottobre le Cherries sembravano avviate ad un campionato quasi di vertice. Da quel momento in poi però sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi e così i Red Devils, con sette

Pronostico Manchester United-Bournemouth: stavolta è tutto rispettato - Bournemouth è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

