Mamma Meloni e la lotta al patriarcato | In famiglia comandano le donne Giorgia? Sente il peso del mondo addosso

Durante la festa di Atreju, Anna Paratore, madre delle sorelle Meloni, ha commentato il ruolo delle donne in famiglia e la lotta al patriarcato, sottolineando come nella loro quotidianità non si riconoscano nelle dinamiche patriarcali tradizionali. La discussione si è aperta con battute e riflessioni sulla posizione delle donne nel contesto familiare e politico.

Una battuta per rompere il ghiaccio: “Né Giorgia  né  Arianna  diventeranno Papa”. Poi Anna Paratore, mamma delle sorelle Meloni, in questi giorni presente alla festa di Atreju, si fa seria: “Il patriarcato? A casa nostra non sappiamo cosa sia.”. In un colloquio con Simone Canettieri  per il  Corriere della Sera la famiglia Meloni viene raccontata dalla donna che dalla tenera età delle figlie le ha cresciute di fatto senza un padre e che ancora oggi esercita una grande influenza sulle figlie. Anna Paratore parla chiaro anche su temi politici. “Patriarcato di destra? Ecco, questa è una stupidata. Secoloditalia.it

