Mamma Meloni e la lotta al patriarcato | In famiglia comandano le donne Giorgia? Sente il peso del mondo addosso

Durante la festa di Atreju, Anna Paratore, madre delle sorelle Meloni, ha commentato il ruolo delle donne in famiglia e la lotta al patriarcato, sottolineando come nella loro quotidianità non si riconoscano nelle dinamiche patriarcali tradizionali. La discussione si è aperta con battute e riflessioni sulla posizione delle donne nel contesto familiare e politico.

Una battuta per rompere il ghiaccio: “Né Giorgia né Arianna diventeranno Papa”. Poi Anna Paratore, mamma delle sorelle Meloni, in questi giorni presente alla festa di Atreju, si fa seria: “Il patriarcato? A casa nostra non sappiamo cosa sia.”. In un colloquio con Simone Canettieri per il Corriere della Sera la famiglia Meloni viene raccontata dalla donna che dalla tenera età delle figlie le ha cresciute di fatto senza un padre e che ancora oggi esercita una grande influenza sulle figlie. Anna Paratore parla chiaro anche su temi politici. “Patriarcato di destra? Ecco, questa è una stupidata. Secoloditalia.it Anna Paratore, la mamma delle sorelle Meloni: «Giorgia deve prendere tempo per sé, Arianna è troppo autocritica. Patriarcato? A casa nostra è femmina pure il cane» - Fu lei stessa ad accompagnare sua figlia in sezione quando le disse che voleva impegnarsi in politica. leggo.it

