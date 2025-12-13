Malamovida al Lazzaretto il giudice dà ragione ai residenti esasperati | Tocca al Comune far abbassare i decibel e risarcire i danni

Il giudice ha stabilito che il Comune di Milano deve risarcire i residenti danneggiati dalla movida al Lazzaretto, riconoscendo la responsabilità per i disturbi causati. La sentenza rappresenta un precedente importante, imponendo all’amministrazione di intervenire per abbassare i decibel e tutelare la qualità della vita dei residenti.

Milano – “Il giudice condanna il Comune a risarcire i cittadini danneggiati dalla movida. Una sentenza storica”. Lo annunciano i residenti del quartiere Lazzaretto-Melzo, a Porta Venezia, che nel 2023 hanno portato Palazzo Marino in Tribunale, esasperati da anni di “movida selvaggia”. Dito puntato contro “emissioni sonore fuori controllo”, conseguente “deprezzamento delle unità immobiliari, danneggiamento di stabili e auto posteggiate e una generale situazione di degrado e insicurezza” in Lecco, via Lazzaro Palazzi, via Tadino, largo Bellintani e nelle strade limitrofe. Lazzaretto di Porta Venezia: "Da ricovero per appestati a zona di locali e movida" La sentenza di primo grado e il risarcimento. Ilgiorno.it

