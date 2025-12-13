Mainoo-Napoli | Manna ottiene il sì ma spunta un ostacolo che rischia di far saltare tutto!

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli punta forte su Kobbie Mainoo, con l’obiettivo di portarlo dal Manchester United già a gennaio. Dopo aver ottenuto il sì del giocatore, la trattativa si fa più concreta, ma un ostacolo imprevisto mette a rischio l’affare. La società azzurra accelera per finalizzare l’accordo, sperando di rinforzare il centrocampo e offrire al giovane inglese più spazio e possibilità di crescita.

Il Napoli accelera per portare Kobbie Mainoo dal Manchester United già a gennaio, con il giovane centrocampista inglese che ha dato il suo ok all’operazione: il talento dei Red Devils vede nel trasferimento l’opportunità per giocare di più in vista del Mondiale.?Ruben Amorim, allenatore dello United, ha però bloccato tutto: non vuole privarsi di un gioiello in un momento difficile per il club. Mainoo – Napoli, il ruolo di McTominay. Secondo Il Mattino,  Scott McTominay starebbe già convincendo Mainoo: i due hanno condiviso lo spogliatoio a Manchester, e i suoi consigli sull’ambiente italiano e su Conte pesano nella scelta di Mainoo. Spazionapoli.it

mainoo napoli manna ottieneMainoo-Napoli, svolta per gennaio: rivelazione di Manna - Il centrocampista inglese è una delle idee del Napoli per rinforzare la mediana, idealmente utilissimo a Conte viste le numerose defezioni. fantamaster.it

mainoo napoli manna ottieneNapoli pronto a chiudere il colpo Mainoo? La situazione - L'interesse da parte del Napoli c'è: il ragazzo è seguito con attenzione da mesi e non ci sono grossi problemi con il calciatore, che aprirebbe anche ad un cambio di squadra. fantacalcio.it

mainoo napoli manna ottiene il s236 ma spunta un ostacolo che rischia di far saltare tutto

© Spazionapoli.it - Mainoo-Napoli: Manna ottiene il sì, ma spunta un ostacolo che rischia di far saltare tutto!