Mainoo-Napoli | Manna ottiene il sì ma spunta un ostacolo che rischia di far saltare tutto!

Il Napoli punta forte su Kobbie Mainoo, con l’obiettivo di portarlo dal Manchester United già a gennaio. Dopo aver ottenuto il sì del giocatore, la trattativa si fa più concreta, ma un ostacolo imprevisto mette a rischio l’affare. La società azzurra accelera per finalizzare l’accordo, sperando di rinforzare il centrocampo e offrire al giovane inglese più spazio e possibilità di crescita.

Il Napoli accelera per portare Kobbie Mainoo dal Manchester United già a gennaio, con il giovane centrocampista inglese che ha dato il suo ok all’operazione: il talento dei Red Devils vede nel trasferimento l’opportunità per giocare di più in vista del Mondiale.?Ruben Amorim, allenatore dello United, ha però bloccato tutto: non vuole privarsi di un gioiello in un momento difficile per il club. Mainoo – Napoli, il ruolo di McTominay. Secondo Il Mattino, Scott McTominay starebbe già convincendo Mainoo: i due hanno condiviso lo spogliatoio a Manchester, e i suoi consigli sull’ambiente italiano e su Conte pesano nella scelta di Mainoo. Spazionapoli.it

Mainoo-Napoli, svolta per gennaio: rivelazione di Manna - Il centrocampista inglese è una delle idee del Napoli per rinforzare la mediana, idealmente utilissimo a Conte viste le numerose defezioni. fantamaster.it