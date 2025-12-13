Mainoo apre al Napoli ma servirebbe la partenza di Lucca

Il mercato di gennaio si avvicina, e il Napoli valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa dopo un avvio di stagione segnato da numerosi infortuni. Tra le possibili mosse, l'apertura di Mainoo e la partenza di Lucca sono al centro delle discussioni, con l'obiettivo di rafforzare la squadra e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Manca pochissimo al mercato di gennaio e si parla di quali potrebbero essere le mosse del Napoli per trovare ristoro dopo i tantissimi infortuni di avvio stagione. A tal proposito il Corriere dello Sport scrive “Un altro giocatore dello United interessa a un’italiana, il Napoli, che a metà gennaio ritroverà Anguissa: è Kobbie Mainoo, 20 anni, il quale ha già comunicato di gradire il trasferimento. La trattativa non è stata ancora sviluppata dalle società, una bella spinta potrebbe darla l’uscita di uno o due giocatori di Conte”. Potrebbe interessarti: Manna: «Mainoo è accostato al Napoli da agosto, anche per età, prospettiva, opportunità» Uno dei calciatori che secondo le voci di mercato potrebbero essere in uscita è proprio Lucca “Lucca, ad esempio, che l’agente Beppe Riso ha offerto al Milan (e non solo). Ilnapolista.it Romano: “Mainoo, il Napoli è prudente ma serve un passaggio fondamentale nella trattativa. Marusic? Ecco la verità” - Napoli c'è bisogno di un passaggio del Manchester United". mondonapoli.it

