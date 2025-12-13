Mainoo al Napoli lo Utd blocca il possibile trasferimento

Il trasferimento di Mainoo dal Manchester United al Napoli è attualmente in stand-by, poiché i Red Devils hanno deciso di bloccare la trattativa. La dirigenza partenopea continua a monitorare la situazione, lavorando in vista del mercato invernale per rafforzare la rosa e consolidare le proprie ambizioni.

Gli inglesi fanno muro sul passaggio del centrocampista in maglia azzurra. La dirigenza partenopea continua a lavorare, in vista del mercato invernale, per rinforzare il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net Mainoo, Romano: "Il Napoli c'è, ma United nel caso lo libera solo a fine gennaio" - Kobbie Mainoo resta nel mirino del Napoli, le squadre sul centrocampista dello United sono tante, come racconta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. tuttonapoli.net

Mainoo resterà allo United fino alla fine della Coppa d’Africa, più di dieci club sono interessati a lui - Kobbie Mainoo è stato accostato al Napoli, ma lo United sembra non essere intenzionato a darlo via fino alla fine della Coppa d'Africa. ilnapolista.it

CORRIERE DELLO SPORT - Kobbie Mainoo interessa al Napoli: il giocatore ha già cominciato di gradire il trasferimento. La trattativa tra società ancora non è stata impostata, una spinta potrebbe essere data da uno/due giocatori in uscita. Lucca ad esempio, - facebook.com facebook

Emergenza centrocampo, il Napoli si muove per gennaio: altre piste oltre a Mainoo #centrocampo #napoli #mainoo x.com

