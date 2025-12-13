Mainoo al Napoli lo Utd blocca il possibile trasferimento

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasferimento di Mainoo dal Manchester United al Napoli è attualmente in stand-by, poiché i Red Devils hanno deciso di bloccare la trattativa. La dirigenza partenopea continua a monitorare la situazione, lavorando in vista del mercato invernale per rafforzare la rosa e consolidare le proprie ambizioni.

Gli inglesi fanno muro sul passaggio del centrocampista in maglia azzurra. La dirigenza partenopea continua a lavorare, in vista del mercato invernale, per rinforzare il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

mainoo napoli utd bloccaMainoo, Romano: "Il Napoli c'è, ma United nel caso lo libera solo a fine gennaio" - Kobbie Mainoo resta nel mirino del Napoli, le squadre sul centrocampista dello United sono tante, come racconta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. tuttonapoli.net

mainoo napoli utd bloccaMainoo resterà allo United fino alla fine della Coppa d’Africa, più di dieci club sono interessati a lui - Kobbie Mainoo è stato accostato al Napoli, ma lo United sembra non essere intenzionato a darlo via fino alla fine della Coppa d'Africa. ilnapolista.it

mainoo al napoli lo utd blocca il possibile trasferimento

© Forzazzurri.net - Mainoo al Napoli, lo Utd blocca il possibile trasferimento

Breaking: United block January exits for Mainoo & Zirkzee! #FootballLeagueFest #OGMNewsFC”

Video Breaking: United block January exits for Mainoo & Zirkzee! #FootballLeagueFest #OGMNewsFC”