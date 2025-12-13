Maignan Juve il Milan alza le barricate | l’ultima mossa per blindare il portiere e allontanare il pressing dei bianconeri Cosa succede

Il Milan si impegna a blindare Mike Maignan con una proposta di rinnovo che comprende una base fissa e bonus, nel tentativo di scongiurare l’interesse della Juventus e di mantenere il portiere francese in rossonero. La trattativa si intensifica mentre i bianconeri continuano a monitorare la situazione, cercando di approfittare di eventuali opportunità di mercato.

Maignan Juve, i dettagli della proposta rossonera per il rinnovo tra base fissa e bonus per scongiurare l’addio e le tentazioni bianconere. L’ipotesi di vedere Mike Maignan lontano da San Siro continua a tenere in allerta le big europee e la Juventus, spettatrice interessata all’evolversi della situazione contrattuale. Tuttavia, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo leader difensivo e ha deciso di accelerare i tempi per evitare brutte sorprese. Secondo le ultime ricostruzioni della Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha formulato una nuova strategia economica per venire incontro alle esigenti richieste del portiere francese. Juventusnews24.com

