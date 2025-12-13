Mai prima d' ora un sovrano britannico si era esposto così tanto riguardo alle proprie condizioni di salute

Re Carlo III ha sorpreso l'opinione pubblica rivelando dettagli sulla propria salute, un gesto inedito per un sovrano britannico. Dopo periodi di preoccupazione, un annuncio inatteso porta speranza, offrendo un nuovo quadro sulla sua condizione e sulla stabilità della monarchia nel Regno Unito.

L ’apprensione per le condizioni di salute di re Carlo III si attenua grazie a un annuncio inatteso e pieno di speranza. Il sovrano britannico, in cura per una forma di cancro da febbraio 2024, ha condiviso un importante aggiornamento con la nazione, rivelando che il suo percorso terapeutico potrà essere alleggerito. In un videomessaggio trasmesso su Channel 4, il re ha parlato per la prima volta in mesi della sua battaglia contro la malattia. «La mia cura per il cancro potrà essere ridotta nel nuovo anno», ha annunciato il sovrano, definendo questo traguardo come «Una benedizione». Re Carlo III e l'anello da cui non si separa mai. Iodonna.it

Re Carlo parla del suo cancro in televisione: è la prima volta per un sovrano britannico - Il re è in cura da febbraio 2024, quando ha reso pubblica la diagnosi, scoperta dopo un intervento alla prostata. vanityfair.it