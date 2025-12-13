Magliano tra Babbo Natale in moto tombola e maratona letteraria

Magliano si prepara alle festività con un vivace calendario di eventi, tra Babbo Natale in moto, tombola e maratona letteraria. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Pro loco e associazioni locali, mira a creare un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la comunità.

Magliano accende l’atmosfera delle feste con un ricco calendario di iniziative organizzate dal Comune insieme a Pro loco e associazioni locali. "Un lavoro corale che coinvolge tutto il territorio", spiega l’assessore al Turismo Tamara Fattorini (foto). Gli appuntamenti entrano nel vivo da oggi e proseguono fino a Natale, coinvolgendo Magliano, Montiano e Pereta. Domani, alle 15, la Casa della Cultura di Montiano ospita la Maratona letteraria, seguita da tombola e mercatino. A Magliano gli eventi continuano venerdì 19, alle 16.30, con il cinema per bambini al Centro enoturistico. Sabato 20, dalle 16, il borgo accoglie la rappresentazione natalizia dei bambini della parrocchia. Lanazione.it Magliano tra Babbo Natale in moto, tombola e maratona letteraria - Magliano accende l’atmosfera delle feste con un ricco calendario di iniziative organizzate dal Comune insieme a Pro loco e ... msn.com

