Maggie Simpson parla finalmente | la voce è quella di una star di Hollywood

Per la prima volta in 37 stagioni, Maggie Simpson rompe il suo iconico silenzio con la voce di Lindsay Lohan. L’attrice, nota per ruoli cult come Mean Girls e Quel pazzo venerdì, presterà la sua voce al personaggio più muto della televisione americana nell’episodio de I Simpson in onda domenica 14 dicembre su Fox. L’episodio, intitolato Parahormonal Activity, è incentrato su un salto temporale che proietta la famiglia Simpson nel futuro prossimo. Marge deve gestire Bart e Lisa ormai adolescenti, completamente in preda agli ormoni e alle tipiche difficoltà della crescita. Bart appare con giacca di pelle, un taglio di capelli discutibile e un atteggiamento da ribelle, mentre Lisa attraversa la cucina lanciando occhiate eloquenti alla famiglia. Cinemaserietv.it

