madonna di sotto sceglie salvati in campo terre e castelfranco

La Madonna di Sotto ha annunciato il cambio in panchina, affidando la guida tecnica a Umberto Salvati.

In Seconda categoria la Madonna di Sotto ha scelto Umberto Salvati, ex Casalgrandese (con cui ha vinto la Terza nel 2023-24 e poi si è dimesso a dicembre 2024 dai reggiani), come nuovo allenatore. Il carpigiano Marc Bonissone è il nuovo tecnico del San Prospero Correggio, ultimo in Prima "C" che accoglie anche bomber Ierardi dal Campogalliano. Sempre attivo il mercato: Arati saluta il Formigine e va al Montecchio, il Medolla San Felice pensa al centrocampista Matteo Rovatti (2005) della Cittadella che piace anche a tante squadre di Eccellenza, in uscita dalla squadra medollese Bernabiti e Mounir, mister Salmi vorrebbe portare alla Poggese bomber Formato, ma l’attaccante non lascerà la Cittadella. Ilrestodelcarlino.it

