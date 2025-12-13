Maddaloni PENNY Market chiude il 13 dicembre 2025 | al suo posto arriva Sole365

Il 13 dicembre 2025 segna la fine di un'epoca per Maddaloni, con la chiusura del negozio PENNY Market di via Napoli dopo 17 anni. Al suo posto nascerà Sole365, segnando un nuovo capitolo commerciale per la città. La chiusura, avvenuta alle 19:00 di un sabato, rappresenta un importante cambiamento nel panorama dello shopping locale.

Alle 19:00 di sabato 13 dicembre 2025, si è chiuso un capitolo che a Maddaloni sembrava destinato a durare ancora: PENNY Market di Via Napoli ha abbassato definitivamente la serranda dopo 17 anni. Un punto vendita che, per intere generazioni di famiglie, non è stato “solo” un discount, ma un luogo di abitudini, di sguardi . Sbircialanotizia.it

