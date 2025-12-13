Macchinina radiocomandata in un garage ma è una bomba | artificieri la disinnescano indagini in corso

Durante una perquisizione della Squadra Mobile, è stata scoperta una macchinina radiocomandata trasformata in una bomba nel garage di un residente. L'intervento degli artificieri ha permesso di disinnescare l'ordigno, mentre sono in corso indagini per identificare il responsabile. Sul luogo sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia scientifica per approfondire le verifiche.

La bomba è stata trovata durante una perquisizione della Squadra Mobile, sul posto anche artificieri, vigili del fuoco e polizia scientifica per cercare di risalire a chi abbia confezionato l'ordigno. Fanpage.it Come riparare un macchinina radiocomandata - I malfuzionamenti possono essere tanti, ma in particolare la parte che può essere più danneggiata e che richiede un ... donnamoderna.com Macchinine radiocomandate per bambini, le più belle - Una simpatica e divertente macchinina radiocomandata della ditta "Chicco" per bambini curiosi e dai due anni in su. nostrofiglio.it Rolly Coupé RC di Chicco è una macchinina radiocomandata perfetta per i più piccoli, progettata per introdurre i bambini alla magia del movimento. Il radiocomando semplice, con soli 3 pulsanti (avanti, indietro e clacson), è ideale per sviluppare la coordinazi - facebook.com facebook