Ma l’intelligenza artificiale ha sconfitto gli illusionisti? La risposta di Baioni presidente mondiale Fism

L'avvento dell'intelligenza artificiale ha rivoluzionato molte discipline, ma quale impatto ha avuto sul mondo della magia e degli illusionisti? In questo articolo, esploreremo il confronto tra le capacità dell'IA e l'arte dei prestigiatori, analizzando il punto di vista di Baioni, presidente mondiale Fism, e il ruolo della magia autentica contro le truffe e i raggiri.

Roma, 13 dicembre 2025 – Poi c’è la magia ‘buona’ dei prestigiatori, che da sempre ci sorprendono e da sempre sono schierati contro truffe e raggiri. Ma oggi, nell’epoca dell’ intelligenza artificiale, gli illusionisti si possono considerare sconfitti dalla tecnologia? “Questa domanda sta occupando il dibattito nella comunità da tempo. Ma in realtà no”. Andrea Baioni, romagnolo, è il presidente mondiale della Fism, la Federazione internazionale delle società magiche. Nella vita, ha una società che si occupa di tecnologia e inevitabilmente di Ai. “Gli illusionisti – è il suo pensiero - sono sempre stati capaci di utilizzare la tecnica, trasformandola, in qualche modo ponendosi come anticipatori. Quotidiano.net

