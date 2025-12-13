Ma la cartomanzia è lecita? Cosa dice il Consiglio di Stato e come difendersi dalle truffe

L'articolo esplora la legittimità della cartomanzia e le posizioni del Consiglio di Stato, offrendo consigli pratici su come proteggersi dalle truffe dei sedicenti maghi e indovini. Con l'esperienza dell'avvocato Alessandro Angelozzi, si analizzano le criticità e le modalità per riconoscere e difendersi da potenziali frodi nel settore.

Roma, 13 dicembre 2025 – Come ci si difende da maghi e sedicenti cartomanti senza scrupoli? Evitando di cercarli, sarebbe la sintesi ideale di Alessandro Angelozzi, avvocato di Ascoli con una lunghissima esperienza, tra i suoi clienti ci sono anche truffati da sedicenti indovini, santoni, spiritisti, tra pochi giorni sarà in tribunale con un nuovo caso. Ma la cartomanzia è lecita?. Intanto una premessa: il Consiglio di Stato nel 2020 – sentenza 4189 – ha dato ragione a una società di cartomanzia telefonica con sede nella provincia di Perugia che era stata chiusa dal questore sulla base dell’articolo 121 del Tulps. Quotidiano.net Ma la cartomanzia è lecita? Cosa dice il Consiglio di Stato e come difendersi dalle truffe - I consigli di Alessandro Angelozzi, avvocato di Ascoli con una lunghissima esperienza, tra i suoi clienti ci sono anche truffati da sedicenti indovini, santoni, spiritisti. quotidiano.net

