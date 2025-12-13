Ma che fa minaccia? Quarto grado lite choc in diretta | si alza ed è caos tra gli ospiti Nuzzi costretto a intervenire

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, un acceso diverbio tra gli ospiti ha scatenato momenti di caos in diretta, richiedendo l’intervento di Gianluigi Nuzzi. L’episodio ha suscitato grande attenzione, evidenziando le tensioni presenti tra i partecipanti e il clima acceso che si è creato nel corso della trasmissione.

Alta tensione nell’ultima puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento sui principali fatti di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e in onda ogni venerdì sera su Rete 4. Al centro della trasmissione, ancora una volta, l’omicidio di Chiara Poggi, un caso che continua a catalizzare l’attenzione pubblica a distanza di anni, tra nuovi sviluppi e continui colpi di scena. L’inchiesta si avvicina a una fase cruciale: il 18 dicembre è infatti fissata l’udienza per l’incidente probatorio, momento chiave in cui verranno cristallizzati nuovi elementi destinati a incidere sul quadro investigativo. Caffeinamagazine.it Garlasco, lite in diretta tra Garofano e Gallo: “Generale ma che fa, minaccia?”, interviene Gianluigi Nuzzi - Lo scontro nello studio di Quarto grado nel corso della puntata di venerdì 12 dicembre. fanpage.it

“Stia zitto, ma perché le devo ricordare che è un maleducato?”: scintille a “Quarto Grado” sul Delitto di Garlasco tra il generale Garofano e l’avvocato Gallo - Acceso confronto in diretta tra il generale Garofano e l'avvocato Gallo sulla perizia Albani nel caso del Delitto di Garlasco ... ilfattoquotidiano.it

Minaccia di lanciarsi dal quarto piano per attirare l'attenzione della fidanzata: Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Rende, in via Matteotti, dove un uomo ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dal quarto piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i - facebook.com facebook

Dopo quattro anni di invasione brutale, liquidare come “infondata” la minaccia russa e subito dopo autodefinirsi “per la pace” è un capolavoro di coerenza. x.com

CAPEZZONE E DEL DEBBIO CONTRO IL TRAPPER COL MACHETE CACCIATO DALLO STUDIO TV

Video CAPEZZONE E DEL DEBBIO CONTRO IL TRAPPER COL MACHETE CACCIATO DALLO STUDIO TV Video CAPEZZONE E DEL DEBBIO CONTRO IL TRAPPER COL MACHETE CACCIATO DALLO STUDIO TV