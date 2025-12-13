Ma che fa minaccia? Quarto grado lite choc in diretta | si alza ed è caos tra gli ospiti Nuzzi costretto a intervenire

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, un acceso diverbio tra gli ospiti ha scatenato momenti di caos in diretta, richiedendo l’intervento di Gianluigi Nuzzi. L’episodio ha suscitato grande attenzione, evidenziando le tensioni presenti tra i partecipanti e il clima acceso che si è creato nel corso della trasmissione.

Alta tensione nell’ultima puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento sui principali fatti di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e in onda ogni venerdì sera su Rete 4. Al centro della trasmissione, ancora una volta, l’omicidio di Chiara Poggi, un caso che continua a catalizzare l’attenzione pubblica a distanza di anni, tra nuovi sviluppi e continui colpi di scena. L’inchiesta si avvicina a una fase cruciale: il 18 dicembre è infatti fissata l’udienza per l’incidente probatorio, momento chiave in cui verranno cristallizzati nuovi elementi destinati a incidere sul quadro investigativo. Caffeinamagazine.it

fa minaccia quarto gradoGarlasco, lite in diretta tra Garofano e Gallo: “Generale ma che fa, minaccia?”, interviene Gianluigi Nuzzi - Lo scontro nello studio di Quarto grado nel corso della puntata di venerdì 12 dicembre. fanpage.it

fa minaccia quarto grado“Stia zitto, ma perché le devo ricordare che è un maleducato?”: scintille a “Quarto Grado” sul Delitto di Garlasco tra il generale Garofano e l’avvocato Gallo - Acceso confronto in diretta tra il generale Garofano e l'avvocato Gallo sulla perizia Albani nel caso del Delitto di Garlasco ... ilfattoquotidiano.it

Immagine generica

CAPEZZONE E DEL DEBBIO CONTRO IL TRAPPER COL MACHETE CACCIATO DALLO STUDIO TV

Video CAPEZZONE E DEL DEBBIO CONTRO IL TRAPPER COL MACHETE CACCIATO DALLO STUDIO TV