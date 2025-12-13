MO Schlein incontra Abu Mazen | per parlare di pace serve riconoscimento Palestina

Il 13 dicembre a Roma, la leader politica Schlein ha incontrato Abu Mazen per discutere della questione palestinese. Al centro del dibattito il riconoscimento dello Stato palestinese come condizione essenziale per avanzare verso la pace, sottolineando l’importanza di rispettare gli accordi internazionali.

Roma, 13 dic. (askanews) – “Tutte le parti devono rispettare quell’accordo, ma non si potrà parlare di pace finché non ci sarà un pieno riconoscimento dello stato palestinese”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein dopo l’incontro con Abu Mazen. “E’ stato un incontro molto positivo – ha spiegato – per ribadire tutto il supporto del Pd al popolo palestinese e alla sofferenza che ha ingiustamente subito. La prima questione è l’autodeterminazione del popolo palestinese senza cui non ci può essere la pace”. Poi, ha aggiunto la Schlein, “altra questione affrontata è la situazione umanitaria: non arrivano ancora tutti gli aiuti umanitari indispensabili alla popolazione palestinese. Ildenaro.it

Gaza, Schlein incontra Abu Mazen: "Non può esserci pace senza coinvolgimento palestinesi" - "E' stato un incontro molto positivo, di cui siamo molto contenti, per ribadire tutto il supporto e la solidarietà del partito democratico al ... msn.com