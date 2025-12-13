Lutto in Cgil | è morto a 74 anni Giorgio Citto Stava andando allo sciopero

È venuto a mancare a 74 anni Giorgio Citto, figura di rilievo della Cgil. La sua scomparsa, avvenuta in una mattina di un venerdì qualunque, ha lasciato un vuoto nel mondo sindacale e tra coloro che lo hanno conosciuto. Un addio che assume un significato particolare in un giorno che per lui e per la Cgil non sarà mai uguale agli altri.

Se n'è andato in un venerdì mattina qualunque, che però qualunque non era né per lui né per la Cgil, sindacato di cui faceva parte. Ieri, 12 dicembre, era il giorno dello sciopero generale. E il 74enne Giorgio Citto si stava recando al presidio organizzato in Piazza Cittadella, a Verona.