Lutto a Corchiano Lorena Ircone morta a 66 anni | era la moglie del mister

Corchiano piange la scomparsa di Lorena Ircone, moglie del mister locale. La donna, 66 anni, è venuta a mancare il 12 dicembre presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo, suscitando dolore e commozione tra la comunità. La sua perdita lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e tutti coloro che l'hanno conosciuta.

Lorena Ircone era la moglie di Carlo Ridolfi, storico ex calciatore di Corchiano e attuale allenatore dell'U.S. Corchiano. Figura molto conosciuta.