L’uscita di Star Wars | Fate of the Old Republic è molto lontana? Casey Hudson rassicura i fan

Nonostante l’attesa sembri ancora lunga, Casey Hudson ha condiviso alcune rassicurazioni per i fan di Star Wars: Fate of the Old Republic, suggerendo che l’uscita del gioco potrebbe essere meno distante di quanto si pensasse. Le sue parole hanno riacceso l’ottimismo tra gli appassionati, che attendono con ansia novità ufficiali sul progetto.

L’uscita di Star Wars: Fate of the Old Republic sembra lontana, ma forse non così lontana come temevano i fan. Dopo le parole del giornalista Jason Schreier, che ha descritto il progetto come molto giovane e difficilmente pronto prima del 2030, è intervenuto direttamente Casey Hudson per fare chiarezza. Il director del gioco ha voluto spegnere le speculazioni più pessimistiche. E lo ha fatto con un messaggio diretto e ironico che ha subito riacceso l’ottimismo della community. Insider Gaming segnala che in un post pubblicato su X, Hudson ha invitato i giocatori a non preoccuparsi delle voci secondo cui il titolo non vedrà la luce prima del 2030. Game-experience.it

