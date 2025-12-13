L’Università dell’Onu | Qui il futuro del pianeta
L’Università dell’Onu apre le sue porte in Italia, nel cuore di Bologna, presso il Tecnopolo. Questo nuovo polo formativo si inserisce in un contesto di innovazione e sostenibilità, rafforzando la posizione del Tecnopolo come centro di eccellenza globale. Un passo importante nella sfida verso un futuro più consapevole e sostenibile per il pianeta.
Il Tecnopolo ha le spalle sempre più larghe, nella grande sfida globale verso il futuro. Dopo il supercomputer Leonardo, il Centro meteo europeo ‘Ecmwf’ e l’ Ai Factory, al ‘ Dama ’ (cioè negli spazi rinvigoriti dell’ex Manifattura Tabacchi) in via Stalingrado arriva anche la prima università dell’Onu in Italia. E il focus sarà proprio legato alle nuove tecnologie: l’ intelligenza artificiale. Il nucleo della Data Valley, insomma, si fa sempre più attivo e aggiunge un altro tassello, arricchendosi dell’ Unu-Ai. Il contrasto al cambiamento climatico, le nuove fronte dell’agricoltura, la salute, le migrazioni, le politiche globali per uno sviluppo sostenibile dell’ Agenda 2030: tanti temi che bollono nel calderone e che rendono le Due Torri sempre più punto di riferimento internazionale. Ilrestodelcarlino.it
