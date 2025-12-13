L' Unitre ricorda il professor Federico Leoni | Ha saputo seminare cultura passione e amicizia

L'Unitre di Chieti rende omaggio al professor Federico Leoni, figura di spicco nel panorama culturale locale. Con grande affetto e rispetto, la comunità ricorda il suo impegno nel diffondere cultura, passione e amicizia, celebrando la sua lunga carriera come docente di filosofia al Liceo G.

Con profonda commozione la comunità dell’Unitre di Chieti saluta il professor Federico Leoni, stimato docente di filosofia, che per molti anni ha insegnato al Liceo G.B. Vico di Chieti e ha onorato con il suo instancabile impegno di docenza la nostra associazione, lasciando un segno indelebile. Chietitoday.it

