Lunedì il posticipo con il Pineto Bucchi ha fiducia | Sereni e motivati siamo pronti

Cristian Bucchi si prepara con fiducia per il posticipo di lunedì contro il Pineto. In un'intervista, l'allenatore sottolinea la determinazione della squadra e l'importanza di affrontare una partita difficile contro un avversario in buona posizione di classifica. L'obiettivo è mantenere alta la concentrazione e affrontare la sfida con serenità.

Cristian Bucchi non nasconde l'importanza del posticipo di lunedì contro il Pineto: "Sarà una partita difficile contro un avversario quadrato, che si trova in buona posizione di classifica non per caso. Conosco bene il mio collega Ivan Tisci, è preparato e ci darà filo da torcere. Dall'altra. Today.it Posticipo Apertura Uffici Comunali ? Si informa la cittadinanza che lunedì 15 dicembre 2025 gli uffici comunali apriranno al pubblico dalle 11:00 alle 12:30 per via di un corso di formazione del personale. #comunediadro #adro #torbiato - facebook.com facebook © Today.it - Lunedì il posticipo con il Pineto, Bucchi ha fiducia: "Sereni e motivati, siamo pronti"