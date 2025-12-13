L’Umbria e la stretta creditizia cronica | 3,5 miliardi evaporati per le imprese E la crescita regionale frena

L’Umbria affronta una crisi creditizia cronica, con 3,5 miliardi di risorse evaporate per le imprese. La conseguenza è un rallentamento della crescita regionale, caratterizzato da una contrazione strutturale dell’accesso al credito. Questa situazione mette a rischio la vitalità del sistema produttivo locale, evidenziando una difficoltà più marcata rispetto alla media nazionale.

Una ritirata silenziosa, ma con i numeri di una recessione creditizia. L’accesso al credito per le imprese umbre non è solo difficile: si è progressivamente e strutturalmente contratto, sottraendo ossigeno finanziario al sistema produttivo in misura superiore alla media nazionale. È la fotografia. Perugiatoday.it

