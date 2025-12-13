‘L’ultimo post come un addio’ | Mary Magdalene si è suicidata a Phuket ossessionata dalla chirurgia estrema

Nuovi dettagli emergono sulla tragica morte di Mary Magdalene, influencer nota per le sue trasformazioni estetiche estreme. La modella, trovata deceduta a Phuket, si sarebbe suicidata dopo aver vissuto un periodo di forte inquietudine legato alla sua ossessione per la chirurgia plastica. La sua storia ha suscitato grande scalpore e riflessioni sui limiti e i rischi delle trasformazioni estetiche.

Le infradito sul balcone e la caduta dal nono piano. Sono emersi nuovi dettagli sulla morte di Mary Magdalene, influencer e modella diventata famosa a livello internazionale per le sue trasformazioni fisiche estreme ottenute attraverso decine di interventi di chirurgia plastica. La donna, 33 anni, si è suicidata gettandosi dal balcone del Patong Tower Hotel, sull’isola thailandese di Phuket. La polizia ha trovato le sue infradito lasciate sul balcone della stanza, un elemento che, secondo gli investigatori, conferma che Mary fosse uscita volontariamente prima di lanciarsi nel vuoto. Il personale dell’hotel ha riferito che la donna, il cui vero nome era Denise Ivonne Jarvis Gongora, è rientrata nella sua stanza al nono piano intorno alle 13:30. Notizieaudaci.it

