L' ultima protesta per salvare i ciliegi giapponesi di via XX Settembre | chiamata a raccolta contro il taglio

Una nuova protesta ha coinvolto i residenti di via XX Settembre, opposti al taglio dei ciliegi giapponesi. La strada si è riempita di cartelli e messaggi diretti alle autorità, con l’obiettivo di salvare gli alberi e preservare la bellezza delle fioriture rosa. È l’ultimo episodio di una lunga battaglia tra cittadini e amministrazione comunale.

Via XX Settembre tappezzata di cartelli appesi ai tronchi dei ciliegi giapponesi. Immagini di fioriture rosa, messaggi diretti al sindaco Alessandro Rapinese, appelli alla mobilitazione: è l'ennesimo capitolo della battaglia dei residenti e del comitato contro l'abbattimento degli alberi voluto.

Cittadini a protezione dei ciliegi di via XX Settembre: il Comune vuole abbatterne 45 ma la protesta blocca i lavori - Como – La protesta in massa per salvare i ciliegi di via XX Settembre, ha bloccato il loro abbattimento. ilgiorno.it

© Quicomo.it - L'ultima protesta per salvare i ciliegi giapponesi di via XX Settembre: chiamata a raccolta contro il taglio

