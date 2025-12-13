L' ultima censura della sinistra | il convegno diventa fantasma

L'articolo analizza le recenti dinamiche di censura e ostacoli organizzativi incontrati dalla sinistra durante un convegno alla Sapienza. Mettendo in evidenza come l'evento sia stato reso irrintracciabile, si evidenziano le strategie adottate per evitare confronti con gruppi di studenti e attivisti, riflettendo sulle tensioni tra libertà di parola e sensibilità politiche.

Abbiamo finalmente capito come organizzare un convegno alla Sapienza. Basta renderlo irrintracciabile e organizzare una sorta di caccia al tesoro per non urtare la sensibilità di quella minoranza rumorosa di studenti ormai professionisti del disordine. La presentazione del libro del nostro direttore, Daniele Capezzone, alla presenza di David Parenzo e Andrea Ruggieri è stata infatti sabotata nuovamente. «Non potendo annullare l'evento a sette ore dall'inizio, ammettendo in quel caso di incappare nella censura, hanno scelto di nasconderlo», denunciano gli organizzatori Matilde De Giovanni (Associazione Maieutica) e Giacomo Mollo (Azione universitaria Sapienza). Iltempo.it L'ultima censura della sinistra: il convegno diventa fantasma - Basta renderlo irrintracciabile e organizzare una sorta di caccia al tesoro per non urtare la sensibilità di quella minoranza ... iltempo.it

Antifascismo dei simulacri. “Non ho mai praticato in vita mia la censura verso chicchessia, ho sempre preferito la parola alla polizia”. Le parole del prof Luciano Canfora dovrebbero essere scontate, soprattutto per chi professa antifascismo. Invece, da sinistra, x.com

