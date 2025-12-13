Lukashenko libera 123 detenuti politici lo scambio con Trump sulle sanzioni Un premio Nobel e l’attivista anti-regime | chi sono i prigionieri scarcerati

La Bielorussia ha liberato 123 detenuti politici, in un gesto di clemenza deciso da Lukashenko. Lo scambio con Donald Trump sulle sanzioni ha aperto nuovi scenari politici, coinvolgendo anche un premio Nobel e un attivista anti-regime. Ecco chi sono i prigionieri scarcerati e il contesto di questa importante decisione.

La Bielorussia ha rilasciato 123 prigionieri politici dopo la grazia presidenziale firmata da Aleksandr Lukashenko. Tra i liberati spiccano nomi di primo piano dell’opposizione come Maria Kolesnikova, 43 anni, icona delle proteste del 2020 contro la rielezione del presidente, e Ales Bialiatski, 63 anni, fondatore dell’ong Viasna per la difesa dei diritti umani e Premio Nobel per la pace nel 2022. Kolesnikova, condannata nel 2021 a 11 anni per aver collaborato con la leader dell’opposizione in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya, era stata arrestata nel settembre 2020 durante la violenta repressione post-elettorale. Open.online "Siamo d'accordo con Trump". Lukashenko libera 123 detenuti politici, gli Usa revocano sanzioni - Tra i rilasciati anche Maria Kolesnikova e Ales Bialiatsky, premio Nobel per la Pace. huffingtonpost.it

Lukashenko libera il Nobel per la pace Bjaljatski

