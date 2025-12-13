Lukaku e Lobotka a Udine? No Conte li vuole per la Supercoppa

Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka non saranno presenti nella trasferta di Udine, secondo quanto comunicato dallo staff tecnico. La loro assenza è dovuta a una gestione chirurgica mirata, che esclude rischi inutili e prevede un loro impiego in vista della Supercoppa, dove Antonio Conte punta a una rotazione strategica degli uomini disponibili.

Gestione chirurgica. Nessun rischio inutile: Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka non prenderanno parte alla trasferta di Udine. Antonio Conte ha scelto di preservare l’attaccante e il regista, ancora convalescenti, per averli al top della forma nella semifinale di Supercoppa Italiana (18 dicembre contro il Milan). A Udine spazio ancora alle rotazioni, ma con una buona notizia: il ritorno tra i convocati di Miguel Gutierrez dopo l’infortunio. La strategia di Conte: sacrificare Udine per vincere a Riyad Quando tornano Lukaku e Lobotka?. La decisione è presa ed è figlia del pragmatismo. Udinese-Napoli è importante per la classifica (con gli azzurri tornati in vetta), ma la Supercoppa Italiana è un trofeo. Napolissimo.it

