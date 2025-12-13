Luigi Di Maio si prepara a un importante avanzamento professionale, grazie all’approvazione del governo italiano. Potrebbe assumere un ruolo di rilievo presso le Nazioni Unite, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera politica. Nel frattempo, le questioni di Gaza e il piano di Trump rappresentano temi cruciali che potrebbe dover affrontare nel suo futuro incarico internazionale.

La carriera di Luigi Di Maio sta per fare un altro salto importante, che potrebbe portarlo a ricoprire un incarico di peso per le Nazioni Unite. Oggi Di Maio è rappresentate speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. Proprio quel ruolo lo avrebbe fatto apprezzare a livello internazionale, con tanto di via libera anche del governo italiano. Il nuovo ruolo di Di Maio. Di Maio potrebbe diventare presto coordinatore speciale delle Nazioni unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unico). Come spiega il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, si tratta di un incarico che porterebbe Di Maio a conquistare un’altra poltrona importante: vice segretario generale delle Nazioni Unite, con ufficio che fa base a Gerusalemme. Open.online

Luigi Di Maio all'Onu? Il grosso salto di carriera con l'ok del governo italiano. Gaza e il piano di Trump: che cosa dovrà fare - Già ministro del Lavoro, Sviluppo, Esteri e vicepremier, oggi è inviato speciale dell'Ue nel Golfo Persico.