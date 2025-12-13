L’Ue si impicca | sì al blocco degli asset L’Italia | Ma siamo contrari a usarli

L’Unione Europea ha approvato il blocco definitivo degli asset russi, imponendo il congelamento dei capitali come misura di sanzione. L’Italia si dichiara contraria all’uso di tali fondi, sottolineando la volontà di impedire che vengano impiegati per il sostegno militare all’Ucraina, in linea con le decisioni europee e le posizioni di altri paesi come il Belgio.

Via libera definitivo al congelamento dei capitali russi. Roma specifica: «Come il Belgio, non vogliamo siano utilizzati per il prestito all’Ucraina». Valdis Dombrovskis sereno all’Ecofin: «Euroclear potrà compensare i sequestri». La marcia di Bruxelles per utilizzare gli asset russi congelati prosegue imperterrita, nonostante le ripercussioni siano dietro l’angolo. E il primo step in tale direzione è stato raggiunto con il via libera ufficiale sul blocco a tempo indeterminato degli asset russi. Laverita.info

