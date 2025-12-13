L’Ue congela senza scadenza gli asset russi | svolta nei rapporti con Mosca

L’Unione Europea ha deciso di congelare indefinitamente gli asset russi, segnando un'importante svolta nei rapporti con Mosca. La decisione, frutto di una votazione decisiva, rappresenta un momento chiave che potrebbe influenzare i futuri sviluppi tra Bruxelles e la Russia.

Il voto che segna un punto di non ritorno. Il Rubicone evocato all'alba da Viktor Orbán viene attraversato solo molte ore dopo, al termine di una votazione destinata a lasciare il segno nei rapporti tra Bruxelles e Mosca. L'Unione europea ha infatti dato il via libera al congelamento a tempo indeterminato degli asset russi, una decisione che rischia di diventare uno spartiacque politico e diplomatico. A favore si sono espressi 25 Paesi membri su 27. Ma il sì di Italia, Belgio, Bulgaria e Malta è arrivato con toni freddi e carichi di riserve, motivato ufficialmente dallo "spirito di cooperazione" e dalla volontà di ribadire il sostegno all'Ucraina, in contrapposizione ai due governi contrari: Ungheria e Slovacchia.

L’Ue congela gli asset russi senza scadenza e la Banca centrale di Mosca fa causa x.com

