L’Ue congela i soldi russi sì dell’Italia con dei paletti

L’Italia ha approvato il congelamento dei fondi russi deciso dall’Unione Europea, confermando il proprio sostegno alla misura. Tuttavia, ha posto alcuni limiti e condizioni, evidenziando un atteggiamento cauto e mirato. La decisione si inserisce nel contesto delle sanzioni comunitarie, con l’obiettivo di rafforzare la posizione europea senza compromettere interessi nazionali.

L'Italia vota sì al congelamento dei fondi russi in Europa ma mette dei paletti alla mossa di Bruxelles. Mai in oltre 30 anni l'Unione europea era ricorsa all'art.122 per salvare un Paese non membro aggirando il voto al Consiglio di alcuni Stati membri che non sono d'accordo con le scelte della Commissione. Poche volte insomma l'Unione Europea si era esposta così tanto in termini di scelte internazionali mettendo a rischio ogni velleità di avere una vera politica estera comune. Stiamo parlando ovviamente dell'obiettivo che la Commissione si è data di utilizzare, direttamente o quale garanzia, quegli oltre 200 miliardi di asset russi detenuti perlopiù nelle casse della depositaria belga Euroclear che ieri con un voto a maggioranza degli ambasciatori permanenti, come se fosse una questione secondaria, ha deciso di bloccare in modo permanente.