Lucignano accende la magia del Natale con l’Antica Fiera del Ceppo

Lucignano si prepara a vivere l’atmosfera natalizia con l’Antica Fiera del Ceppo, un evento tradizionale che anima il centro storico. La manifestazione, in programma domenica 14 dicembre, richiama visitatori e residenti per celebrare la festa con iniziative, esposizioni e momenti di convivialità, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

Lucignano si prepara ad accendere la magia del Natale con il ritorno dell'Antica Fiera del Ceppo, in programma domenica 14 dicembre. Un appuntamento profondamente radicato nella storia del borgo, che ogni anno trasforma le vie e le piazze del centro in un piccolo universo di tradizioni, sapori e.

