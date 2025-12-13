Luciano Moggi | John Elkann venderà anche la Juve È l’ultimo anello di una catena spezzata

Luciano Moggi manifesta la sua convinzione che John Elkann, presidente della Juventus, deciderà di vendere il club, considerando questa scelta come l’ultimo elemento di una catena di eventi negativi. In un’intervista, Moggi analizza il declino della Juventus e il ruolo della Fiat, evidenziando come l’addio di quest’ultima abbia segnato un cambiamento significativo per la città e la squadra.

Luciano Moggi ne è convinto: « John Elkann venderà anche la Juventus». In un’intervista al Foglio l’ex Ds dei bianconeri squalificato dopo Calciopoli dice che «ereditare non basta» e che «è impressionante che la Fiat abbia abbandonato Torino, prima ancora della squadra. La Juventus conta, certo. Ma la Fiat era un sistema». E quando un sistema si ritira «la squadra segue». I bianconeri oggi vanno male perché non hanno una società all’altezza della situazione: «Se prendi un direttore e dopo due anni lo mandi via, vuol dire che hai sbagliato a prenderlo oppure a non sostenerlo. Una delle due. Ma comunque hai sbagliato». Open.online “Elkann venderà pure la Juve”. Parla Luciano Moggi - L'ex dirigente commenta la gestione di Andrea Agnelli: "Può aver fatto errori, ma nove scudetti ... ilfoglio.it

