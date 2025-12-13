Lucia Tonino morta a 2 mesi sull' A5 l' autista del furgone | Non volevo scappare ma ero sotto choc Indagata la mamma si cerca la terza auto
Si approfondiscono i dettagli dell’incidente avvenuto sulla A5 a Volpiano, che ha portato alla tragica morte di Lucia Tonino, una neonata di soli 2 mesi. L'autista del furgone, sotto choc, afferma di non aver voluto scappare, mentre la mamma della bambina è indagata. Restano da chiarire diversi aspetti, tra cui la presenza di una terza auto coinvolta.
Ci sono ancora molti punti da chiarire sulla morte di Lucia Tonino, la neonata di soli 2 mesi rimasta uccisa in un incidente sulla A5 all'altezza di Volpiano (Torino) sabato 6 dicembre.
Avrebbe compiuto tre mesi il 12 dicembre la piccola Lucia, morta dopo essere stata sbalzata ieri dalla macchina e travolta sull’autostrada Torino-Aosta, all’altezza di Volpiano. A guidare l’automobile era la mamma, Costanza Fiore. La donna, aveva messo la p - facebook.com facebook
