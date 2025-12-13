Lucia Tonino morta a 2 mesi sull' A5 l' autista del furgone | Non volevo scappare ma ero sotto choc Indagata la mamma si cerca la terza auto

Si approfondiscono i dettagli dell’incidente avvenuto sulla A5 a Volpiano, che ha portato alla tragica morte di Lucia Tonino, una neonata di soli 2 mesi. L'autista del furgone, sotto choc, afferma di non aver voluto scappare, mentre la mamma della bambina è indagata. Restano da chiarire diversi aspetti, tra cui la presenza di una terza auto coinvolta.

Ci sono ancora molti punti da chiarire sulla morte di Lucia Tonino, la neonata di soli 2 mesi rimasta uccisa in un incidente sulla A5 all'altezza di Volpiano (Torino) sabato 6 dicembre.. Leggo.it

lucia tonino morta 2Bimba di 2 mesi morta sull'A5, i testimoni: «La mamma era sotto choc, cercava Lucia, invocava aiuto». Cosa sappiamo sull'incidente - L'autopsia sul corpo della piccola Lucia sarà effettuata lunedì 15 dicembre. leggo.it

