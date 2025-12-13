Luci e Babbi Eppure si resta inquieti Lettera da una strana fame

L'atmosfera natalizia porta con sé luci, Babbi e tradizioni, ma spesso cela un senso di inquietudine. In questo periodo di festa, emergono pensieri più profondi e contrastanti, tra meraviglia e riflessione. Un breve racconto che invita a confrontarsi con le emozioni e le realtà nascoste dietro la celebrazione del Natale.

Appena diciassette giorni. Occorre affrontare la realtà. E' Natale. Per me la Natività di Cristo è un miracolo, ma tutto ciò che negli ulti.

