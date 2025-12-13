Lucca gioca con la città In regalo con il giornale

Il 16 dicembre, insieme a La Nazione di Lucca, sarà distribuito gratuitamente

Martedì 16 dicembre, insieme a una copia del quotidiano La Nazione, edizione di Lucca, sarà distribuito in omaggio " Lucca gioca con la città ", un libro-gioco interamente da ritagliare e montare, prodotto da Pacini Fazzi Editore. Il progetto, ideato da Matteo Mattei e illustrato da Pier Luigi Puccini, rappresenta un’iniziativa originale che unisce divertimento, manualità e riscoperta del territorio, pensata per far conoscere Lucca in modo creativo a grandi e piccini durante le festività natalizie. Il libro-gioco contiene un tabellone bifacciale, carte illustrate, pedine personalizzate, istruzioni e persino una scatola da costruire per custodire tutti i materiali. Lanazione.it

