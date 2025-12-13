Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di sabato 13 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 dicembre 2025, l'ultima occasione settimanale per tentare la fortuna e realizzare un grande sogno.

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 13 dicembre 2025 Ultima chance settimanale per mettere a segno il colpo che può cambiare la vita grazie ad una combinazione di numeri fortunata. Ancora poche ore quindi per recarsi in ricevitoria e sfidare la sorte. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. Estrazione Lotto e Superenalotto, 13 dicembre 2025 I NUMERI DEL LOTTO Bari: 61 81 73 68 78 Cagliari: 76 59 33 78 23 Firenze: 10 37 58 30 71 Genova: 17 45 37 36 72 Milano: 10 71 70 46 87 Napoli: 21 11 51 68 1 Palermo: 84 72 26 17 79 Roma: 39 63 46 67 50 Torino: 35 86 79 68 85 Venezia: 67 68 22 77 76 Nazionale: 46 12 72 65 70 I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: 36 64 2 7 58 5 Numero Jolly: 14 Numero Superstar: 62 I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: 10 11 17 21 35 37 39 45 59 61 63 67 68 71 72 73 76 81 84 86 Numero oro: 61 Doppio oro: 61 81 SIMBOLOTTO Mano (5), Rana (13), Quadro (40), Uccello (35), Fagioli (10) Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. Ilveggente.it Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 13 dicembre: tutti i numeri fortunati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 13 dicembre: tutti i numeri fortunati ... tg24.sky.it

